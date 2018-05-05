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Семь школьников в Китае погибли в результате нападения неизвестного с ножом

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17:00 27.04.2018 Источник: Эхо Москвы

Семь школьников в китайском в городе Юйлинь погибли, 19 получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Как сообщает информационный портал «Сина», инцидент произошел на улице недалеко от учебного заведения. Полиция уже прибыла на место происшествия. Злоумышленник задержан. Его мотивы устанавливаются.  Эхо Москвы

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