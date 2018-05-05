Подписанная декларация между КНДР и Южной Кореей может быть путем к миру - Могерини

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи показала, что путь к миру возможен, несмотря ни на что. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Сегодняшняя встреча президентов Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына и подписанная ими декларация показывают, что путь к миру возможен, несмотря ни на что, - отметила она. - Она показывает, что диалог и дипломатия являются нашими сильнейшими инструментами для мирного урегулирования самых сложных проблем и что они могут принести пользу региону и всему миру".

По словам Могерини, ЕС готов откликнуться на призыв двух лидеров к международному сообществу оказать полную поддержку денуклеаризации полуострова. "Полная денуклеаризация в соответствии с обязательствами КНДР должна включать ее ядерные и ракетные программы и быть полной, поддающейся проверке и необратимой", - подчеркнула главы дипломатии ЕС.

"Теперь мы с нетерпением ожидаем запланированной встречи президента США и лидера КНДР и дальнейших позитивных результатов", - добавила она.