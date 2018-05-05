Пашинян обсудил ситуацию в Армении с Госдепом
16:32 30.04.2018 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Никол Пашинян обсудил ситуацию в Армении с Госдепартаментом США. Лидер протестного движения переговорил с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.
«Мы обсудили вопросы, связанные с мирным и правовым урегулированием внутриполитической ситуации в Армении», — написал Пашинян в Facebook.
В Ереване больше двух недель продолжаются митинги и шествия. Они начались после утверждения премьером бывшего президента Сержа Саргсяна. Под давлением протестующих он подал в отставку.
Сегодня Никол Пашинян официально стал кандидатом на пост премьера. Он призвал сторонников прекратить акции гражданского неповиновения. Говорит Москва
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