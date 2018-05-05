На Москву надвигается гроза с сильным ветром
18:12 30.04.2018 Регион: Москва, Россия Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В Москве 30 апреля ожидается гроза и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
«По информации Росгидромет, в ближайшие часы 30 апреля, с сохранением в течение суток 1 мая, местами в Москве ожидается гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами 12-17 м/с», - говорится в сообщении.
В МЧС призвали парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. В предупреждении также говорится, что грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Находясь на улице, необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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