Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа

07:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа будет работать с 14 по 20 мая в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

"В этом году Роспотребнадзором в рамках акции "Стоп ВИЧ/ СПИД" с 14 по 20 мая организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении.

В рамках акции специалисты-эпидемиологи в каждом субъекте РФ по телефону проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. В этом году отвечать на вопросы обратившихся будут и специалисты Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Кроме того, с 18 по 20 мая каждый желающий сможет бесплатно сдать анализы на определение антител к вирусу и узнать свой ВИЧ-статус. В акции участвуют все офисы CMD и 80 медицинских учреждений по всей России. Информация об акции размещена на сайте стопвичспид.рф.

Всемирный день памяти жертв СПИДа ежегодно отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения в третье воскресенье мая. В этом году он приходится на 20 мая. В этот день люди, желающие почтить память погибших от СПИДа, прикалывают к одежде красную ленточку - символ борьбы с болезнью, придуманный американским художником Фрэнком Муром в 1991 году.