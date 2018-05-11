Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа
07:36 11.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Горячая линия Роспотребнадзора по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа будет работать с 14 по 20 мая в преддверии Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства. "В этом году Роспотребнадзором в рамках акции "Стоп ВИЧ/ СПИД" с 14 по 20 мая организована Всероссийская горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции", - говорится в сообщении. В рамках акции специалисты-эпидемиологи в каждом субъекте РФ по телефону проконсультируют всех желающих по вопросам профилактики ВИЧ, безопасному поведению и ситуации по ВИЧ-инфекции в регионе. В этом году отвечать на вопросы обратившихся будут и специалисты Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Кроме того, с 18 по 20 мая каждый желающий сможет бесплатно сдать анализы на определение антител к вирусу и узнать свой ВИЧ-статус. В акции участвуют все офисы CMD и 80 медицинских учреждений по всей России. Информация об акции размещена на сайте стопвичспид.рф. Всемирный день памяти жертв СПИДа ежегодно отмечается по инициативе Всемирной организации здравоохранения в третье воскресенье мая. В этом году он приходится на 20 мая. В этот день люди, желающие почтить память погибших от СПИДа, прикалывают к одежде красную ленточку - символ борьбы с болезнью, придуманный американским художником Фрэнком Муром в 1991 году.
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