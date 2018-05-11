0
0
41
Новости

Пленный украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса

Добавить в избранное

07:48 11.05.2018


Народная Милиция ДНР задержала диверсанта на линии соприкосновения. 35-летний Виталий Чмель с позывным «Лысый» — диверсант одного из спецподразделений морской пехоты Украины.

Он участвовал во многих операциях ВСУ на Донбассе и был задержан на линии соприкосновения Народной Милицией ДНР. После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных кварталов Донецка из «градов» и крупнокалиберных пушек.

Увидев дела рук своих «побратимов», боец ВСУ разрыдался и встал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса (видео). Только оказавшись по другую сторону, он осознал, какие приказы отдают бойцам украинские командиры. «Донбасс сегодня»

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

07:36 11.05.2018
Роспотребнадзор откроет горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ и СПИДа
0
61
07:23 11.05.2018
Украинские военные четыре раза за сутки нарушили режим тишины - народная милиция ЛНР
0
84
07:12 11.05.2018
В центре Гонконга обнаружена бомба времен войны, эвакуировано генконсульство РФ
0
106
07:00 11.05.2018
Юлия Самойлова не прошла в финал "Евровидения"
0
132
22:17 10.05.2018
СМИ: Кудрин может стать главой Счетной палаты
0
555
22:06 10.05.2018
WSJ: США могут попасть в рецессию уже в 2020-м году
0
613
21:25 10.05.2018
ЕС и США могут договориться по поводу пошлин на сталь и алюминий
0
575
20:40 10.05.2018
МИД Сингапура подтвердил дату встречи лидеров КНДР и США
0
606
19:25 10.05.2018
В недрах МВД Украины решили создать план "деоккупации Донбасса"
0
679
19:20 10.05.2018
Президент Германии считает "провалом мирной дипломатии" отказ от ядерной сделки с Ираном
0
645

Возврат к списку