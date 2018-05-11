Пленный украинский диверсант разрыдался и упал на колени перед памятником погибшим детям Донбасса

07:48

Народная Милиция ДНР задержала диверсанта на линии соприкосновения. 35-летнийс позывным «Лысый» — диверсант одного из спецподразделений морской пехоты Украины.

Он участвовал во многих операциях ВСУ на Донбассе и был задержан на линии соприкосновения Народной Милицией ДНР. После допроса украинскому военному показали, к чему привели обстрелы мирных кварталов Донецка из «градов» и крупнокалиберных пушек.