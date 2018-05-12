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Азербайджанская армия готова к широкомасштабным боевым операциям - министр обороны

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16:00 12.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям в зоне карабахского конфликта. Об этом заявил в субботу министр обороны страны Закир Гасанов на служебном совещании в оборонном ведомстве, комментируя заявления нового руководства Армении по карабахскому конфликту, сообщает пресс-служба оборонного ведомства. В совещании приняли участие командующий состав ВС республики, а также командиры соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

"Министр обороны предупредил военно-политическое руководство Армении, что подобные действия противника не приемлемы и азербайджанская армия полностью готова к широкомасштабным боевым операциям", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

По ее данным, глава оборонного ведомства "приказал держать под постоянным контролем деятельность противника на линии фронта и в глубине обороны, быть готовым к его вероятным действиям, а также принять решительные меры с целью немедленного предотвращения возможных провокаций".

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