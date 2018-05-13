Теракты в Индонезии совершила семья с детьми
15:50 13.05.2018 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Теракты в индонезийском городе Сурабая совершила семья из шести человек, среди которых трое несовершеннолетних. Об этом сообщил в воскресенье на пресс-конференции руководитель национальной полиции Тито Карнавиан.
По его словам, первый взрыв произошел около 07:00 по местному времени (03:00 мск) возле входа в церковь Святой Марии. "Двое братьев 16 и 18 лет подъехали туда на мотоцикле и взорвали бомбу, в результате ранения получили несколько человек", - уточнил полицейский, слова которого приводит издание "Стрейтс таймс". В другом месте их отец привел в действие взрывное устройство, заложенное в автомобиле. Третий же взрыв, продолжил глава полиции, "произошел в церкви, куда вошла их мать вместе с двумя дочерьми 9 и 12 лет и привела в действие пояс смертника".
"В общей сложности в результате терактов погибли 11 мирных жителей, двое террористов подорвались самостоятельно", - сказал Тито Карнавиан. Он также подчеркнул, что "впервые в истории страны теракт совершила женщина-смертница".
Глава полиции также указал, что за этим терактами стоит группировка "Джамаа аншарут даулах", которая связана с "Исламским государством" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)".
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