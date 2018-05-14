Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
12:00 14.05.2018 Источник: Газета.Ru
Министерство обороны России в фейсбуке опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия в мире.
«Впервые Минобороны России публикует видеоролик о работе сотрудников Службы специального контроля (ССК) Минобороны России. Наряду с контролем за испытаниями ядерного оружия за рубежом Служба специального контроля Министерства обороны Российской Федерации проводит мониторинг соблюдения международных договоров об ограничении и запрещении испытаний ядерного оружия», — говорится в сообщении.
В ведомстве также добавили, что «среди других приоритетных задач Службы – контроль сейсмической и радиационной обстановки на Земном шаре, любых ядерных аварий на территории Российской Федерации (в пределах технических возможностей средств контроля)».
При этом на Службу также возложено участие в проведении геофизического мониторинга над территорией России. Газета.Ru
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