0
0
134
Новости

В Верховную раду внесли законопроект о запрете трансляции ЧМ-2018

Добавить в избранное

16:12 14.05.2018 Источник: Газета.Ru

В Верховную раду Украины внесли законопроект о том, чтобы признать трансляции матчей чемпионата мира по футболу незаконными, поскольку мундиаль пройдет на территории России. По мнению авторов инициативы, это поможет не допустить «популяризацию на Украине государства-агрессора». 

Ранее от показа игр ЧМ-2018 отказалась Национальная телерадиокомпания Украины. Ее директор заявил, что многочасовые показы из Москвы «вызывают у людей отторжение». Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

17:12 14.05.2018
В Ираке приговорили к смерти убийцу российского дипломата
0
29
17:00 14.05.2018
Иванка Трамп и Стив Мнучин открыли табличку на посольстве США в Иерусалиме
0
46
16:32 14.05.2018
В США повредили картину Пикассо стоимостью $70 млн
0
88
16:00 14.05.2018
Мэр Миасса задержан за превышение полномочий
0
133
15:32 14.05.2018
Путин 15 мая примет участие в открытии моста через Керченский пролив
0
177
15:19 14.05.2018
Запись детей в проект «Московская смена» открывается 25 мая
0
181
15:12 14.05.2018
Беспорядки в Секторе Газа привели к жертвам
0
191
15:00 14.05.2018
Путин встретился с новым главой правительства Армении
0
203
14:50 14.05.2018
Мэр Собянин предложил организовать избирательные участки за пределами Москвы
0
195
14:32 14.05.2018
Неизвестные ночью подожгли мусорный полигон "Ядрово" в Подмосковье
0
227

Возврат к списку