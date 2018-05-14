В Верховную раду внесли законопроект о запрете трансляции ЧМ-2018

16:12 Источник: Газета.Ru

В Верховную раду Украины внесли законопроект о том, чтобы признать трансляции матчей чемпионата мира по футболу незаконными, поскольку мундиаль пройдет на территории России. По мнению авторов инициативы, это поможет не допустить «популяризацию на Украине государства-агрессора».

Ранее от показа игр ЧМ-2018 отказалась Национальная телерадиокомпания Украины. Ее директор заявил, что многочасовые показы из Москвы «вызывают у людей отторжение». Газета.Ru