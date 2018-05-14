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Новости

В Бонне стартовала подготовка к глобальной климатической конференции 2018

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17:45 14.05.2018

В Бонне завершился очередной раунд климатических переговоров ООН, где согласовывались правила реализации Парижского соглашения, которые должны быть приняты на COP-24  в декабре в польском городе Катовице. Речь идет, в первую очередь, об ограничении масштабов глобального потепления до 2 градусов по Цельсию.

Целью соглашения, как известно, является «удержание прироста глобальной средней температуры намного ниже 2°С сверх доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях ограничения роста температуры до 1,5°С, признавая, что это значительно сократит риски и воздействия изменения климата».

Активно прошли переговоры по рыночным и нерыночным механизмам (статья 6 Парижского соглашения), которые должны помочь странам выполнить свои обязательства по сокращению выбросов парниковых газов. В переговорах в составе российской делегации принимал участие советник Президента ОК РУСАЛ и активный участник партнерства за сохранение климата Сергей Честной.

Также обсуждались механизмы отчетности стран по обязательствам, так называемое «повышение амбиций» (периодическое повышение уровня обязательств стран), финансовая и технологическая поддержка развивающихся стран. Окончательных решений в Бонне принято не было, работа будет продолжена на дополнительной сессии климатических переговоров ООН в сентябре в Бангкоке и завершится в декабре в Польше.

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