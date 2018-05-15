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Турция и ЮАР отзывают своих послов в Израиле

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23:45 14.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция приняла решение отозвать для консультаций послов в Вашингтоне и Тель-Авиве после переноса американской дипмиссии в Иерусалим и вспыхнувших в этой связи протестов. Об этом, как сообщает Анатолийское агентство, заявил в понедельник спикер правительства Турции вице-премьер Бекир Боздаг.

"США в очередной раз остались в одиночестве, а также утратили свою роль в качестве посредника в процессе мирного урегулирования в регионе. Послы Турции в Вашингтоне и Тель- Авиве вызваны в Анкару для консультаций", - отметил он.

По словам Боздага, Турция также созывает "экстренное заседание Организации исламского сотрудничества" (ОИС)", которое пройдет в эту пятницу. Кроме того, в знак солидарности с палестинцами правительство республики приняло решение объявить трехдневный траур в стране.

ЮАР так же отзывает посла страны в Израиле в связи с ситуацией в секторе Газа, где в ходе столкновений с израильскими военнослужащими погибли более 50 палестинцев. Об этом сообщила в понедельник газета "Ситизен" со ссылкой на МИД ЮАР.

"Учитывая беспорядочную манеру последней атаки Израиля, правительство ЮАР приняло решение отозвать посла Сису Нгомбане", - приводит издание заявление внешнеполитического ведомства страны. Отмечается, что решение вступает в силу немедленно.



 

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