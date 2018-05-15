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Путин рассказал, что у Собчака были сложности с окружением Ельцина

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12:32 15.05.2018 Источник: Известия

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что у первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака были сложности не с самим первым главой государства Борисом Ельциным, а с его окружением. Об этом он заявил в интервью в фильме «Дело Собчака».

«Я допускаю, и не только допускаю — уверен, что была какая-то трещина между Анатолием Александровичем Собчаком и некоторыми людьми из близкого окружения Бориса Николаевича. В том числе, скажем, из правоохранительной сферы, системы охраны. Но была ли какая-то трещина лично с Ельциным, я не знаю», — сказал Путин.

Он также отметил, что многие лидеры зарубежных стран видели в Анатолии Собчаке возможного кандидата в президенты России. Как передает «РИА Новости», интервью, вошедшие в фильм, были записаны до старта президентской избирательной кампании в 2018 году.  Известия

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