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Организаторов квестов могут обязать проходить сертифицирование

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13:20 15.05.2018

Организаторов квестов в России могут обязать проходить обязательное сертифицирование и лицензирование. Соответствующее предложение депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров намерен направить в МВД и МЧС.

По его мнению, данное опасное развлечение набирает всё большую популярность. При этом травматизм участников квестов растёт, однако организаторы не обязаны проходить специализированное лицензирование в надзорных органах.

— Сейчас квесты всего лишь приравниваются к театрализованным и карнавальным действам и не нуждаются в дополнительных согласованиях, что подвергает опасности жизни участников этих развлекательных мероприятий, — пояснил Петров RT.

Депутат Заксобрания считает необходимым ввести обязательное сертифицирование и лицензирование квестов. При этом процедура, по его мнению, должна проходить в облегчённой форме, чтобы не повредить развитию данной сферы.  Life.ru

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