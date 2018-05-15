В Россию предложили запретить ввозить замороженный картофель фри из США
14:32 15.05.2018
Национальный плодоовощной союз предлагает запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и других государств, поддержавших санкции против страны. Обращение с такой инициативой направлено директору департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолию Куценко. Об этом RT сообщил президент союза Сергей Королёв.
Из обращения (есть в распоряжении RT) следует, что доля импорта замороженного картофеля фри в 2017 году составила 94%.
Новости
- 14:12 15.05.2018
- Верховный суд исключил НДС из кадастровой стоимости при расчете налога на имущество
- 14:00 15.05.2018
- Франция готова вести дискуссии о снятии санкции с РФ - представитель правительства
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 13:20 15.05.2018
- Организаторов квестов могут обязать проходить сертифицирование
- 13:05 15.05.2018
- Все палестинцы, убитые на границе Сектора Газа, были террористами - посол Израиля
- 13:00 15.05.2018
- Закон об ответных мерах на санкции принят в первом чтении
- 12:32 15.05.2018
- Путин рассказал, что у Собчака были сложности с окружением Ельцина
- 12:22 15.05.2018
- Зорькин опроверг слухи о своем намерении уйти с поста председателя КС РФ
- 12:05 15.05.2018
- Глава МИД Франции резко раскритиковал заявление Кадырова
- 12:00 15.05.2018
- Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом в Париже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать