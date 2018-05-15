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В Россию предложили запретить ввозить замороженный картофель фри из США

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14:32 15.05.2018

Национальный плодоовощной союз предлагает запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и других государств, поддержавших санкции против страны. Обращение с такой инициативой направлено директору департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолию Куценко. Об этом RT сообщил президент союза Сергей Королёв.

Из обращения (есть в распоряжении RT) следует, что доля импорта замороженного картофеля фри в 2017 году составила 94%.

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