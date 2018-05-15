Путин назвал открытие Крымского моста "историческим событием"

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Россиисчитает день открытия Крымского моста историческим."Это чудо свершилось!" - заявил глава государства на митинге-концерте по случаю открытия автодорожной части Крымского моста."Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным, в полном смысле этого слова историческим днем! Историческим - потому что в разные исторические эпохи, еще при царе-батюшке люди мечтали о том, чтобы построить этот мост, потом вернулись к этому в 30-е годы прошлого столетия, в 40-е, в 50-е и вот, наконец, благодаря вашему труду, вашему таланту этот проект, это чудо свершилось", - обратился Путин к строителям.