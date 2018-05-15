США планирует проверить искренность намерений КНДР

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США проверят искренность намерений КНДР по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова на встрече американского лидера Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом говорится в предоставленном во вторник корр. ТАСС пресс- службой Минфина тексте выступления заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.

Она отвечает за противодействие финансовым преступлениям. Манделкер участвовала в конференции, проводимой в Бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) и посвященной вопросам экспортного контроля.

"Мы не будем принимать их слова на веру, и мы проверим их искренность на предстоящем саммите между президентом Трампом и северокорейским лидером", - отметила она.

Манделкер также вновь утверждала, что американские "санкции стали движущей силой для готовности [Пхеньяна] встретиться". "Мы использовали весь арсенал наших экономических органов власти, чтобы подойти к нынешнему переломному моменту, когда Северная Корея заявляет, что воздержится от дальнейших испытаний ракет и ядерного оружия, и что готова к денуклеаризации" - сказала она.

По словам Манделкер, США продолжают "проводить кампанию по оказанию максимального давления на режим Ким Чен Ына, поскольку он угрожает Соединенным Штатам и союзникам" Вашингтона. Она указала на "согласованный международный подход" в этом вопросе. "За прошлый год в дополнение к жестким резолюциям Совета Безопасности ООН Минфин ввел санкции против более 200 физических и юридических лиц, морских судов в связи с северокорейской угрозой", - проинформировала замминистра.