США планирует проверить искренность намерений КНДР
19:45 15.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США проверят искренность намерений КНДР по урегулированию ситуации вокруг Корейского полуострова на встрече американского лидера Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына в Сингапуре. Об этом говорится в предоставленном во вторник корр. ТАСС пресс- службой Минфина тексте выступления заместителя министра финансов США Сигал Манделкер.
Она отвечает за противодействие финансовым преступлениям. Манделкер участвовала в конференции, проводимой в Бюро промышленности и безопасности (при Минторге США) и посвященной вопросам экспортного контроля.
"Мы не будем принимать их слова на веру, и мы проверим их искренность на предстоящем саммите между президентом Трампом и северокорейским лидером", - отметила она.
Манделкер также вновь утверждала, что американские "санкции стали движущей силой для готовности [Пхеньяна] встретиться". "Мы использовали весь арсенал наших экономических органов власти, чтобы подойти к нынешнему переломному моменту, когда Северная Корея заявляет, что воздержится от дальнейших испытаний ракет и ядерного оружия, и что готова к денуклеаризации" - сказала она.
По словам Манделкер, США продолжают "проводить кампанию по оказанию максимального давления на режим Ким Чен Ына, поскольку он угрожает Соединенным Штатам и союзникам" Вашингтона. Она указала на "согласованный международный подход" в этом вопросе. "За прошлый год в дополнение к жестким резолюциям Совета Безопасности ООН Минфин ввел санкции против более 200 физических и юридических лиц, морских судов в связи с северокорейской угрозой", - проинформировала замминистра.
Новости
- 20:45 15.05.2018
- Премьер-министр Швеции требует провести независимое расследование в Газе
- 20:15 15.05.2018
- ОБСЕ обеспокоена ситуацией в "РИА Новости Украина"
- 19:30 15.05.2018
- Прямой эфир свадьбы принца Гарри и Меган Маркл на канале «Ю»
- 19:15 15.05.2018
- Выход США из ядерной сделки по Ирану не помешает российско-иранским соглашениям - посол
- 19:09 15.05.2018
- Власти Москвы окажут содействие в развитии инфраструктуры садовых товариществ Подмосковья
- 18:45 15.05.2018
- В Нидерландах найдена ранее неизвестная картина Рембрандта
- 18:15 15.05.2018
- Северный поток-2 начнет работу в конце 2019 - в начале 2020 года - Nord Stream 2 AG
- 17:40 15.05.2018
- Навальный арестован на 30 суток
- 17:12 15.05.2018
- КНДР начала работы по демонтажу ядерного полигона
- 17:00 15.05.2018
- Фонд Сороса покидает Венгрию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать