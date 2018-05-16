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МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать знак "Шипы"

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09:05 16.05.2018 Источник: РБК

МВД России предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы». В министерстве считают этот знак больше не актуальным. Соответствующие изменения указаны в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов.

Обязанность водителя устанавливать опознавательный ​знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, на которых установлены шины с шипами, закреплена в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации. РБК

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