МВД предлагает снять с водителей обязанность устанавливать знак "Шипы"
09:05 16.05.2018 Источник: РБК
МВД России предлагает снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы». В министерстве считают этот знак больше не актуальным. Соответствующие изменения указаны в проекте постановления правительства, размещенном на портале проектов нормативных актов.
Обязанность водителя устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади механических транспортных средств, на которых установлены шины с шипами, закреплена в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации. РБК
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