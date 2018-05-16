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Новости

Около трети реализуемого в России коньяка является поддельным

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10:32 16.05.2018 Источник: REGNUM

Масштабное исследование коньяков, проведенное специалистами АНО «Российская система качества» (Роскачество) показало, что около трети коньяка в России является поддельным, сообщила 16 мая пресс-служба организации.

В ходе исследования эксперты Роскачества изучили коньяки трехлетней выдержки, представленные на российском рынке, — в общей сложности 47 бутылок.

«Вскрылась проблема фальсификации популярного напитка. В частности, пять производителей использовали запрещенные межгосударственным и национальным стандартами синтетические ароматизаторы», — говорится в сообщении.

При этом в 15 из 47 бутылок отсутствовал спирт виноградного происхождения, что «противоречит требованиям нормативных документов и поднормативных актов».

В организации пояснили, что указанные нарушения не позволяют напрямую называть эти спиртосодержащие напитки фальсификатом из-за применяемых методик определения природы этилового спирта.

Ранее в Роскачестве сообщали, что только 60% коньяка в российских магазинах — произведено не на основе винограда. ИА REGNUM

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