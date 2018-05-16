Госдеп подверг Россию критике из-за открытия Крымского моста
12:20 16.05.2018 Источник: РБК
Госдепартамент США во вторник, 15 мая, прокомментировал открытие движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. Заявление от лица официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт опубликовано на сайте Госдепартамента.
«Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», — заявила Науэрт. РБК
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