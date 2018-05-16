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Превращения конфликта в Сирии в третью мировую войну опасается более половины россиян

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13:32 16.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Более половины россиян опасаются, что конфликт в Сирии перерастет в третью мировую войну. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Всего свое беспокойство из-за возможности начала глобального вооруженного конфликта выразили 57% опрошенных «Левада-центром». При этом 16% от общего числа респондентов сказали, что испытывают «большие опасения», в то время как более 40% отметили «некоторые опасения». При этом более трети россиян, напротив, не испытывают никакого беспокойства и не считают, что сирийский конфликт приведет к мировой войне. Тем временем, по данным «Левада-центра», более половины респондентов все же не следит пристально за конфликтом на Ближнем Востоке: 55% опрошенных сообщили, что мало знают о последних событиях в Сирии. Еще 14% вообще не интересуются этой темой, в то время как около трети россиян, отмечает «Левада-центр», внимательно наблюдает за развитием ситуации в регионе.

Опрос был проведен «Левада-центром» в середине апреля среди более 1500 человек в 52 регионах России.  Эхо Москвы

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