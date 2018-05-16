Израильские танки ответили залпами на огонь по своим солдатам - армия

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танки Армии обороны Израиля нанесли в среду удар по двум постам наблюдения ХАМАС в южной части сектора Газа. Залпы были осуществлены в ответ на огонь, открытый ранее в среду со стороны палестинского анклава в сторону израильских солдат. Об этом сообщила армейская пресс-служба в распространенном в среду коммюнике.

"Несколько минут назад танки Армии обороны Израиля нанесли удары по двум постам наблюдения ХАМАС в южной части сектора Газа, - говорится в документе. - Залпы были даны в ответ на огонь, открытый по нашим силам". Военные добавили, что с израильской стороны потерь нет. Ранее в среду в ответ на огонь со стороны сектора Газа израильский танк поразил огнем военный пост ХАМАС в северной части палестинского приморского анклава.

Армейская пресс-служба через некоторое время сообщила, что в ходе инцидента со стороны сектора Газа "террористы вели огонь из тяжелого пулемета". В результате одна пуля попала в дом в израильском городе Сдерот, прилегающем к северной части сектора Газа с востока практически вплотную, добавили военные. О пострадавших сообщений не поступало. "Армия рассматривает этот инцидент как очень серьезный, террористическая организация ХАМАС ответственна за все события, происходящие на территории сектора Газа", - указали в израильской армии.







