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Перебежчик из РФ еще в 90-е гг. передал немецким спецслужбам образец "Новичка" - СМИ

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08:00 17.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Перебежчик из России еще в девяностые годы передал немецким спецслужбам образец отравляющего вещества «Новичок». Как пишет газета «Цайт», полученные образцы отправили на изучение в шведскую химическую лабораторию. Позже немецкие спецслужбы получили формулу вещества, однако дальнейшая судьба этой партии остается неизвестной. Британские спецслужбы предполагают, что именно «Новичок» использовался при покушении в Солсбери на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. При этом Лондон утверждает, что отравляющее вещество было произведено в России. Москва обвинения отвергает. Эхо Москвы

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