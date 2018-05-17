В Турции прилюдно обыскали посла Израиля
09:05 17.05.2018 Источник: Lenta.ru
Министерство иностранных дел Израиля выразило Турции протест в связи с «жестким» обращением с послом еврейского государства Эйтаном Наэ (Eitan Naeh) в аэропорту Стамбула. Видео инцидента публикует газета Haaretz на своей странице в YouTube.
Несмотря на дипломатическую неприкосновенность, сотрудники службы авиационной безопасности прилюдно обыскали посла перед приехавшими по этому поводу репортерами. Израильское внешнеполитическое ведомство назвало инцидент «жесткой и унизительной проверкой».
14 мая сообщалось, что Анкара отозвала своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве для консультации. Причиной стали действия израильских военных в секторе Газа. На следующий день Израиль выслал турецкого консула в Иерусалиме «для консультаций на некоторое время».
Причиной охлажения отношений стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Lenta.Ru
Новости
- 16:12 16.05.2018
- Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
- 15:12 16.05.2018
- Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
- 09:00 14.05.2018
- Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
- 11:00 12.05.2018
- ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
- 12:00 11.05.2018
- Минобороны РФ раскрыло информацию о ядерном испытании Северной Кореи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать