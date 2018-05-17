Население России продолжит сокращаться - ООН
09:32 17.05.2018 Источник: Газета.Ru
Население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 млн человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.
В организации отмечают, что во всем мире продолжится процесс урбанизации. К середине текущего века доля городских жителей в мире составит 68% (на сегодняшний день — 55%).
Этот же процесс будет наблюдаться и в России. По данным ДЭСВ, к 2050 году в российских городах будет проживать 110,6 млн человек (или 74,4%). При этом общая численность населения будет неуклонно снижаться: 140,5 млн человек в 2030 году и 132,7 млн человек в 2050 году.
Ранее президент России Владимир Путин в новом «майском указе» поручил обеспечить рост численности населения России. Газета.Ru
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