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Новости

Население России продолжит сокращаться - ООН

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09:32 17.05.2018 Источник: Газета.Ru

Население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 млн человек. Об этом говорится в докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) ООН.

В организации отмечают, что во всем мире продолжится процесс урбанизации. К середине текущего века доля городских жителей в мире составит 68% (на сегодняшний день — 55%).

Этот же процесс будет наблюдаться и в России. По данным ДЭСВ, к 2050 году в российских городах будет проживать 110,6 млн человек (или 74,4%). При этом общая численность населения будет неуклонно снижаться: 140,5 млн человек в 2030 году и 132,7 млн человек в 2050 году.

Ранее президент России Владимир Путин в новом «майском указе» поручил обеспечить рост численности населения России.  Газета.Ru

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