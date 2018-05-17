На патриарха Кирилла подали в церковный суд

12:32 Источник: НГ-Online

Священникиз Камышловского района Свердловской области подал в церковный суд на патриархаиз-за несогласия с решениями Архиерейского собора РПЦ 2017 года, сообщает сайт E1.ru. По его мнению, установленные собором правила, позволяющие считать брак недействительным (спикеры РПЦ неоднократно подчеркивали, что речь идет не о расторжении брака, а о его изначальной недействительности), сводят церковное бракосочетание к бюрократической формальности, и противоречат учению церкви.

После заявления священника в церковный суд он был отстранен от службы "за нарушение канонического порядка Русской Православной Церкви, нерадивое исполнение священнических обязанностей и некомпетентность в духовной и пастырской деятельности". Вопрос о восстановлении его сана будет решаться после прохождения Игорем Тружениковым трехгодичного семинарского курса.





Павел Скрыльников