0
0
218
Новости

На патриарха Кирилла подали в церковный суд

Добавить в избранное

12:32 17.05.2018 Источник: НГ-Online

Священник Игорь Тружеников из Камышловского района Свердловской области подал в церковный суд на патриарха Кирилла из-за несогласия с решениями Архиерейского собора РПЦ 2017 года, сообщает сайт E1.ru. По его мнению, установленные собором правила, позволяющие считать брак недействительным (спикеры РПЦ неоднократно подчеркивали, что речь идет не о расторжении брака, а о его изначальной недействительности), сводят церковное бракосочетание к бюрократической формальности, и противоречат учению церкви. 

После заявления священника в церковный суд он был отстранен от службы "за нарушение канонического порядка Русской Православной Церкви, нерадивое исполнение священнических обязанностей и некомпетентность в духовной и пастырской деятельности". Вопрос о восстановлении его сана будет решаться после прохождения Игорем Тружениковым трехгодичного семинарского курса.

Павел Скрыльников

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

13:32 17.05.2018
Молодые кинематографисты соберутся на кинофоруме "Благотворительность в объективе"
0
26
13:20 17.05.2018
Госдума приняла во втором чтении законопроект о контрсанкциях
0
56
13:05 17.05.2018
Министры социального блока сохранят свои посты - источник
0
88
13:00 17.05.2018
Цена на нефть Brent превысила отметку $80 за баррель
0
86
12:20 17.05.2018
Почти 70 депутатов региональных заксобраний находятся за чертой бедности - СМИ
0
155
12:05 17.05.2018
Волгоградские экологи занялись опасными для здоровья теплицами
0
164
12:00 17.05.2018
Госдума освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты
0
159
11:32 17.05.2018
В Швеции запретили добычу и переработку урана
0
197
11:20 17.05.2018
Неустановленная азиатская страна снова разрушает озоновый слой
0
206
11:05 17.05.2018
Посольство РФ готово помочь Британии советом относительно строительства мостов
0
227

Возврат к списку