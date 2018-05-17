Эксперты ОЗХО не были на месте химатаки в Сирии, но отчет составили
19:50 17.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не были на месте возможной химатаки в сирийском городе Саракиб, их отчет вызывает недоумение. Об этом журналистам заявили в четверг в Минобороны РФ.
"В тексте же самого отчета выясняется, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химататки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок. Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными "активистами" "пробы" грунта с места "химатаки", - сказали в ведомстве.
Также Минобороны РФ не исключает, что ОЗХО нет каких-либо доказательств причастности официального Дамаска к "химатаке" в сирийской Думе.
"Складывается впечатление, что каких-либо убедительных доказательств причастности Дамаска к "химатаке" в сирийской Думе, послужившей поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, у ОЗХО попросту нет", - сказали журналистам в четверг в Минобороны России.
Новости
- 15:00 17.05.2018
- Подводный аппарат "Посейдон" сможет нести боеголовку мощностью до 2 мегатонн - источник
- 16:12 16.05.2018
- Путин вспомнил про зенитно-ракетный комплекс С-500, который еще никто не видел
- 15:12 16.05.2018
- Корабли ВМФ с ракетами "Калибр" будут нести постоянную вахту в Средиземном море - Путин
- 13:32 15.05.2018
- В США сравнили истребитель F-22 с российским Су-57
- 12:00 14.05.2018
- Минобороны РФ опубликовало видео о системе контроля за ядерными испытаниями
- 09:00 14.05.2018
- Российские комплексы "Уран" смогут изменить баланс сил в военных конфликтах - СМИ
- 10:13 13.05.2018
- WP: США боятся, что Иран захватит американскую военбазу в Сирии
- 11:00 12.05.2018
- ВМФ России получит подводные атомные беспилотники "Посейдон" до 2027 года
- 09:00 12.05.2018
- Близ Аляски перехвачены два российских бомбардировщика - СМИ
- 13:00 11.05.2018
- В США похвалили российский "Кинжал"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать