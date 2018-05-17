Эксперты ОЗХО не были на месте химатаки в Сирии, но отчет составили

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не были на месте возможной химатаки в сирийском городе Саракиб, их отчет вызывает недоумение. Об этом журналистам заявили в четверг в Минобороны РФ.

"В тексте же самого отчета выясняется, что эксперты не могли и не были на предполагаемом месте возможной химататки, так как Идлиб находится под полным контролем террористических группировок. Все имеющиеся в ОЗХО доказательства представляют собой фотоснимки каких-то баллонов, сообщения мессенджера WhatsApp и переданные анонимными "активистами" "пробы" грунта с места "химатаки", - сказали в ведомстве.

Также Минобороны РФ не исключает, что ОЗХО нет каких-либо доказательств причастности официального Дамаска к "химатаке" в сирийской Думе.

"Складывается впечатление, что каких-либо убедительных доказательств причастности Дамаска к "химатаке" в сирийской Думе, послужившей поводом для ракетного удара США, Великобритании и Франции по Сирии, у ОЗХО попросту нет", - сказали журналистам в четверг в Минобороны России.