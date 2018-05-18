Из аэропорта Ниццы эвакуировали людей после телефонного звонка
18:45 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французская полиция эвакуировала в пятницу всех людей, находившихся во втором терминале аэропорта города Ницца (юго-восток страны) после телефонного звонка о возможной угрозе. Об этом сообщила на своей странице в "Твиттере" региональная газета "Нис-матэн" со ссылкой на данные, полученные от дирекции аэропорта.
По данным издания, эвакуация была проведена после телефонного звонка, указавшего на существование угрозы для находившихся в терминале людей. "Однако дирекция аэропорта отказалась уточнять, идет ли речь о взрывном устройстве", - отметила газета.
Полиция и военные проводят проверку помещений второго терминала аэропорта. По данным дирекции, он должен быть в скором времени открыт.
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