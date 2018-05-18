0
0
111
Новости

Премьер Палестины назвал перенос посольства США актом агрессии

Добавить в избранное

21:10 18.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение администрации США о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является актом агрессии в отношении палестинского народа. Об этом в пятницу в ходе заседания экстренного совещания Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое проходит в Стамбуле, заявил премьер-министр Палестины Рами Хамдалла.

"Признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и перевод в этот город американского посольства является агрессией против палестинского народа и всего исламского мира", - отметил палестинский премьер. Эти действия Вашингтона, по словам Хамдаллы, "абсолютно незаконны, ущемляют права палестинцев и всех мусульман".

Палестинцы намерены использовать "все возможные законные средства, чтобы противостоять этим шагам американской администрации и подобным действиям других стран, если они на них решатся", - указал Хамдалла.

Он возложил всю полноту ответственности за нынешнее положение на палестинских землях и особенно в секторе Газа на власти Израиля. Одновременно он призвал мировое сообщество "принять меры для обеспечения гарантий безопасности палестинцев от израильской агрессии". Хамдалла выступил за формирование "многостороннего международного механизма для решения палестинского вопроса и установления мира".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

21:30 18.05.2018
Названо имя стрелявшего в техасской школе
0
94
20:52 18.05.2018
В Гаване разбился пассажирский самолет, 104 человека на борту
0
165
20:30 18.05.2018
Посол США в РФ передумал выступать на Петербургском форуме
0
180
20:13 18.05.2018
В техасской школе, возможно, найдены взрывные устройства
0
184
19:49 18.05.2018
Выписка Скрипалей ничего не меняет. Это было наглое покушение - представитель британского МИДа
0
237
19:35 18.05.2018
Путин рассказал, какие вооружения он обсудит на совещании по ОПК
0
231
19:10 18.05.2018
Чилийские епископы попросились в отставку
0
227
18:45 18.05.2018
Из аэропорта Ниццы эвакуировали людей после телефонного звонка
0
236
18:22 18.05.2018
Васильева: Российские школы могут войти в десятку лучших в мире
0
290
18:09 18.05.2018
Госдеп анонсировал "всеобъемлющую" стратегию по Ирану
0
320

Возврат к списку