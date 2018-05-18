Премьер Палестины назвал перенос посольства США актом агрессии

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение администрации США о переносе американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим является актом агрессии в отношении палестинского народа. Об этом в пятницу в ходе заседания экстренного совещания Организации исламского сотрудничества (ОИС), которое проходит в Стамбуле, заявил премьер-министр Палестины Рами Хамдалла.

"Признание Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и перевод в этот город американского посольства является агрессией против палестинского народа и всего исламского мира", - отметил палестинский премьер. Эти действия Вашингтона, по словам Хамдаллы, "абсолютно незаконны, ущемляют права палестинцев и всех мусульман".

Палестинцы намерены использовать "все возможные законные средства, чтобы противостоять этим шагам американской администрации и подобным действиям других стран, если они на них решатся", - указал Хамдалла.

Он возложил всю полноту ответственности за нынешнее положение на палестинских землях и особенно в секторе Газа на власти Израиля. Одновременно он призвал мировое сообщество "принять меры для обеспечения гарантий безопасности палестинцев от израильской агрессии". Хамдалла выступил за формирование "многостороннего международного механизма для решения палестинского вопроса и установления мира".