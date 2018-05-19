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Для расследования военных преступлений нужно создать специальное бюро - прокурор Украины

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14:30 19.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил создать в стране Государственное бюро военной юстиции (ГБВЮ), которое сможет эффективно расследовать военные преступления в Донбассе. Такое мнение он высказал в статье для украинского издания "Зеркало недели" .

Прокурор отметил, что с ноября 2017 года полномочия по расследованию военных преступлений перешли к Государственному бюро расследований (ГБР), однако эта структура фактически не работает. "Корпус следователей со статусом государственного служащего уже шестой месяц подряд из-за конкурсов лишь пытаются укомплектовать, и вряд ли они смогут в ближайшей перспективе выполнять возложенную на них функцию расследовать военные преступления", - сказал Матиос.

По мнению главного военного прокурора, ГБВЮ следует уполномочить расследовать военные и связанных с ними преступления, правонарушения против военнослужащих, а также расследовать дела в районе проведения боевых действий. Кроме того, отметил Матиос, эта структура должна вести расследования по отдельным преступлениям против мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Бюро уполномочат контролировать соблюдение законодательства в деятельности военных формирований, представлять интересы военных в судах в качестве третьего лица. "Основу личного состава ГБВЮ должны составить бывшие следователи военной прокуратуры, личный состав нынешней Военной службы правопорядка, не участвовавший непосредственно в боевых действиях в зоне "антитеррористической операции" [в Донбассе]", - отметил Матиос.

Он аргументировал это тем, что в настоящее время на Украине "ни гражданские следователи, ни гражданские прокуроры, ни судьи не могут дать объективную оценку действиям военных и демобилизованных, которые совершили правонарушения". Дополнить реформу военной юстиции следует созданием в стране системы военных судов, подчеркнул он.

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