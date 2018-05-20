Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может развалить Европу
09:03 20.05.2018 Источник: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод «Северный поток 2» имеет своей целью «уничтожение Европы». Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
(«Северный поток 2») - сугубо геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы, и в конце концов, ее уничтожение», — отметил Порошенко.
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