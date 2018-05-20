Порошенко заявил, что "Северный поток-2" может развалить Европу

09:03 Источник: Газета.Ru

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что газопровод «Северный поток 2» имеет своей целью «уничтожение Европы». Об этом он написал в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

(«Северный поток 2») - сугубо геополитический проект Кремля, который не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами, но направлен только на подрыв единства Европы, и в конце концов, ее уничтожение», — отметил Порошенко.