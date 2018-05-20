США-Китай: Никакого торгового соглашения нет, есть только "понимание"
18:36 20.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США и Китай пока не достигли никакого соглашения по торговым условиям. В коммюнике по итогам состоявшихся в Вашингтоне консультаций лишь намечены дальнейшие шаги двух сторон, заявил в эфире телеканала Эй- би-си в воскресенье глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.
"Нет никакого соглашения по сделке. Мы ничего такого и не ждали. Есть коммюнике двух великих стран, вот и все. И в этом коммюнике вы можете прочесть о том, что мы собираемся делать дальше", - сказал он.
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