США-Китай: Никакого торгового соглашения нет, есть только "понимание"

18:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Китай пока не достигли никакого соглашения по торговым условиям. В коммюнике по итогам состоявшихся в Вашингтоне консультаций лишь намечены дальнейшие шаги двух сторон, заявил в эфире телеканала Эй- би-си в воскресенье глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу.

"Нет никакого соглашения по сделке. Мы ничего такого и не ждали. Есть коммюнике двух великих стран, вот и все. И в этом коммюнике вы можете прочесть о том, что мы собираемся делать дальше", - сказал он.