В Китае успешно испытали авиадвигатель для гражданских лайнеров собственной разработки

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай успешно провел первые испытания авиационного двигателя собственной разработки для своего реактивного узкофюзеляжного самолета С919. Об этом объявила в воскресенье компания-разработчик AECC ("Эй-и-си- си").

Первый запуск двигателя, получившего наименование CJ-1000AX, был осуществлен на сборочном предприятии в Шанхае. В ходе тестового прогона скорость вращения была доведена до 6,6 тыс. оборотов в минуту. Испытания, по утверждению компании-разработчика, прошли успешно.