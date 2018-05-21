Могерини усомнился, что действия США пойдут на пользу как Ирану, так и всему миру

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Речь госсекретаря США Майкла Помпео не объяснила, как выход США из ядерной сделки с Ираном может сделать какой-либо регион мира более безопасным от ядерного оружия. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в ответ на речь Помпео о планах действий Вашингтона в отношении Тегерана.

"Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, каким образом выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана сделает любой регион мира более безопасным от ядерного распространения или каким образом это может изменить поведение Ирана в других сферах, не входящих в действие СВПД (имеется в виду ракетная программа Ирана и поддержка Тегераном региональных организаций, враждебных США - прим. ТАСС)", - сказано в документе.

Помпео заявил в понедельник, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Помпео выступил в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Исламской Республики.

"Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном - это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом", - заявила Могерини, отвечая на планы США возобновить действие санкций против Ирана. Могерини вновь подчеркнула, что ЕС продолжит в полном объеме выполнять свои обязательства по СВПД.