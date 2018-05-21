Могерини усомнился, что действия США пойдут на пользу как Ирану, так и всему миру
23:15 21.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь госсекретаря США Майкла Помпео не объяснила, как выход США из ядерной сделки с Ираном может сделать какой-либо регион мира более безопасным от ядерного оружия. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Брюсселе заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в ответ на речь Помпео о планах действий Вашингтона в отношении Тегерана.
"Речь госсекретаря Помпео не продемонстрировала, каким образом выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в отношении Ирана сделает любой регион мира более безопасным от ядерного распространения или каким образом это может изменить поведение Ирана в других сферах, не входящих в действие СВПД (имеется в виду ракетная программа Ирана и поддержка Тегераном региональных организаций, враждебных США - прим. ТАСС)", - сказано в документе.
Помпео заявил в понедельник, что США намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс. Помпео выступил в неправительственном фонде "Наследие" в Вашингтоне с программной речью, посвященной политике американской администрации в отношении Исламской Республики.
"Нормализация экономических отношений и торговли с Ираном - это ключевая часть СВПД, которая должна быть выполнена всем международным сообществом", - заявила Могерини, отвечая на планы США возобновить действие санкций против Ирана. Могерини вновь подчеркнула, что ЕС продолжит в полном объеме выполнять свои обязательства по СВПД.
"Мы внимательно выслушали сегодня выступление госсекретаря США Майкла Помпео, которое было адресовано не только иранской аудитории, но и всем, кто поддерживает СВПД, - сказано в заявлении Могерини. - Для него не существует альтернативы. СВПД никогда не был предназначен, чтобы снять все вопросы в отношениях с Ираном".
По словам главы дипломатии ЕС, МАГАТЭ "уже десять раз подтвердило, что Иран выполнял и продолжает выполнять все свои обязательства, а также подтвердило, что ему был предоставлен полный доступ для выполнения своего мандата (надзора за выполнением Ираном своих обязательств по СВПД - прим. ТАСС)".
Новости
- 22:45 21.05.2018
- Канада, Аргентина и ряд других страх обдумывают возможные санкции против Венесуэлы
- 22:15 21.05.2018
- Выжившие при авиакатастрофе на Кубе все еще в критическом состояние
- 21:45 21.05.2018
- Трамп подписал указ, ограничивающий операции с госактивами Венесуэлы в США
- 21:15 21.05.2018
- США не признает итоги выборов в Венесуэле и грозится принять меры
- 20:45 21.05.2018
- Моди пригласил учащихся "Сириуса" в официальный тур по Индии
- 20:15 21.05.2018
- Новый премьер Армении уже обнаружил злоупотребления в разных ведомствах
- 19:30 21.05.2018
- Бизнесмен подал иск к Алексею Навальному за публикацию материала о взятке
- 18:30 21.05.2018
- Впервые в истории ЦРУ возглавила женщина
- 17:40 21.05.2018
- В Госдуме вновь заговорили о запрете продажи алкоголя до 21 года
- 17:12 21.05.2018
- Госсекретарь США выдвинул 12 условий заключения нового соглашения с Ираном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать