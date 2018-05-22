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Новости

ВМС НАТО получат двойной перевес на Балтике над БФ России

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19:43 22.05.2018 Источник: НГ-Online

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Фото сайта shipspotting.com

Около 40 военных кораблей из 15 стран (НАТО и Швеции) прибудут в Клайпедский морской порт Литвы для участия в международных учениях военно-морских сил Baltops-2018. Об этом сегодня ТАСС сообщил пресс-офицер ВМС Литвы Рамунас Кажерскас. Корабли придут в Клайпеду 31 мая.

Наземная фаза международных маневров – так называемая конференция планирования – пройдет в Клайпеде 1-2 июня, после чего корабли 3 июня выйдут в море для осуществления поставленных задач. «Учения, в которых задействовано около 4 тыс. военных моряков, пройдут в северной части Балтийского моря», – сказал пресс-офицер.

Участникам учений предстоят отработка маневрирования в составе группы кораблей, стрельбы, операции по конвоированию, противовоздушной обороне и антитеррористической защите, поиску мин и их обезвреживанию, борьбе с подводными лодками вероятного противника, высадке десанта.

Таким образом, эскадра объединенных сил НАТО чуть ли не в два раза превысит численность боевых кораблей Балтийского флота ВМФ России. По открытым данным, сегодня в составе БФ числятся две дизельные подводные лодки, два эсминца, два корвета, шесть малых противолодочных и столько же малых ракетных кораблей, плюс шесть ракетных катеров. Десантные корабли (даже большие), а также морские и базовые тральщики вряд ли что-то могут противопоставить армаде альянса.

Заметим, что ранее в подобных учениях, а они проводятся ежегодно с 1997 года, принимали участие и корабли ВМФ России.  

Андрей Рискин

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