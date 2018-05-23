0
0
76
Новости

В США умер писатель Филип Рот

Добавить в избранное

09:05 23.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Филип Рот, один из наиболее выдающихся романистов послевоенной Америки, умер в возрасте 85 лет, сообщают американские СМИ.

Рот получил всемирную известность как автор романов "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Наплевательство", "Заговор против Америки" и других.

Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.

Вместе с тем, писатель за свою жизнь собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года.  Русская служба Би-би-си

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

09:20 23.05.2018
Раввина Омска депортируют по требованию ФСБ - СМИ
0
35
09:00 23.05.2018
В Верховной раде заявили, что Крымский мост принадлежит Украине
0
87
08:46 23.05.2018
Экс-начальник спасотряда МЧС на Камчатке пойдет под суд за хищение
0
97
08:36 23.05.2018
Эрмитаж взыскивает с бывшего замминистра культуры 856 млн рублей
0
123
08:24 23.05.2018
Госдума приняла в первом чтении законопроект о порядке сбора персональных данных детей
0
127
08:12 23.05.2018
Россия угрожает ввести пошлины на товары из США на $538 млн
0
162
08:00 23.05.2018
Президент Болгарии заявил Путину о намерении восстановить диалог с Россией
0
184
07:45 23.05.2018
ФИФА не обнаружила нарушений допинговых правил российскими футболистами
0
171
07:36 23.05.2018
Израильские самолеты поразили подземную и две морские цели ХАМАС в секторе Газа - армия
0
176
07:24 23.05.2018
Украина официально вышла из ряда договоров с СНГ
0
195

Возврат к списку