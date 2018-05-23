В США умер писатель Филип Рот
09:05 23.05.2018 Источник: Русская служба Би-би-си
Филип Рот, один из наиболее выдающихся романистов послевоенной Америки, умер в возрасте 85 лет, сообщают американские СМИ.
Рот получил всемирную известность как автор романов "Случай Портного", "Освобожденный Цукерман", "Наплевательство", "Заговор против Америки" и других.
Он неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее.
Вместе с тем, писатель за свою жизнь собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года. Русская служба Би-би-си
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