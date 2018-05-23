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У покупателей новых машин с 1 июля могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО

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12:05 23.05.2018 Источник: Эхо Москвы

С первого июля у покупателей новых машин могут возникнуть проблемы с покупкой полисов ОСАГО. Это связанно с прекращением оформления ПТС в бумажном виде. Страховщики пытаются предотвратить возможные сложности. Об этом «Эху Москвы» рассказал президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

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