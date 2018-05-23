Кудрин не видит необходимости в расширении функций Счетной палаты

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый глава Счетной палатыне видит необходимости в расширении полномочий ведомства. По его мнению, нужно лишь уточнить их формулировки. Об этом он заявил в интервью ТАСС."Пока рано об этом говорить, лучше сначала изучить ситуацию. Но пока могу сказать, что тех полномочий, которые были даны ведомству уже под конец председательства Сергея Степашина и в период председательства Татьяны Голиковой - их уже немало и они еще не все освоены. Следует говорить не о расширении, а об уточнении этих полномочий, некоторых более четких формулировках. Вот это можно сделать через некоторое время", - сказал Кудрин.