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Кудрин не видит необходимости в расширении функций Счетной палаты

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14:32 23.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый глава Счетной палаты Алексей Кудрин не видит необходимости в расширении полномочий ведомства. По его мнению, нужно лишь уточнить их формулировки. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Пока рано об этом говорить, лучше сначала изучить ситуацию. Но пока могу сказать, что тех полномочий, которые были даны ведомству уже под конец председательства Сергея Степашина и в период председательства Татьяны Голиковой - их уже немало и они еще не все освоены. Следует говорить не о расширении, а об уточнении этих полномочий, некоторых более четких формулировках. Вот это можно сделать через некоторое время", - сказал Кудрин.

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