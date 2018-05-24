Помпео увидел российскую угрозу на Балканах
20:00 24.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг, что Россия якобы "агрессивно" пытается укрепить свои позиции на Балканах, и администрация президента Дональда Трампа намерена противостоять этому.
"Угроза того, что россияне продолжат агрессивно продвигать свое влияние [на Балканах] реальна, и мы обязаны противодействовать этому", - утверждал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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