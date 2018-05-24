Помпео увидел российскую угрозу на Балканах

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в четверг, что Россия якобы "агрессивно" пытается укрепить свои позиции на Балканах, и администрация президента Дональда Трампа намерена противостоять этому.

"Угроза того, что россияне продолжат агрессивно продвигать свое влияние [на Балканах] реальна, и мы обязаны противодействовать этому", - утверждал он, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.