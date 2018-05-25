Путин, Абэ, Макрон и Лагард обсудят экономику доверия на пленарке ПМЭФ-2018

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральным мероприятием второго дня Петербургского международного экономического форума станет пленарное заседание, в котором примут участие президенты России и Франции, премьер Японии, заместитель председателя КНР, а также глава МВФ

"Они выступят со своими заранее подготовленными речами, а затем состоится дискуссия", - сказал ранее помощник президента РФ, отметив, что модератором пленарки на этот раз будет главный редактор международного информационного холдинга Bloomberg

Тема форума, который проходит 24-26 мая, - "Создавая экономику доверия". ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Международная повестка

"На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу - это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста", - отмечается в сообщении организаторов форума.

Помимо пленарного заседания совместно с Макроном Путин примет участие во встрече с представителями российских и французских деловых кругов, а также с участниками российско- французского гражданского форума "Трианонский диалог", а вместе с Абэ - с российскими и японскими деловыми кругами. Запланирована также его краткая беседа с президентом Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины

В графике российского лидера также значится традиционная для ПМЭФ встреча с главами крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. На ней, по словам Ушакова, будут представлены, в частности, руководители BP, Shell, Siemens, Huawei, Total, Toyota и др.

В фокусе мировых информагентств

Путин также проведет встречу с руководителями мировых информационных агентств. Такая беседа на полях ПМЭФ пройдет уже в пятый раз. Ее участники имеют возможность в свободном режиме, не ограничиваясь фиксированной повесткой дня, узнать из первых уст позицию президента России по различным актуальным проблемам.

Во встрече, организатором которой выступает ТАСС, примут участие представители информационных агентств девяти стран - РФ, США, Великобритании, ФРГ, Китая, Италии, Испании, Турции, Японии. Россию на встрече представляет генеральный директор ТАСС

"Дискуссия за круглым столом в основном будет в форме вопросов и ответов и, конечно, президента будут спрашивать как по внутренней политике, так и по международным делам", - ожидает Ушаков.

Рост, нефть, НЭП

Экономические сессии второго дня форума традиционно откроются завтраком Сбербанка.в этом году намерен ответить на вопрос - кто, что и каким образом формирует сегодня новую экономическую повестку, или НЭП, как обыгрывает в названии сессии известную с советских времен аббревиатуру Сбербанк.

Ключевое требование к экономике - увеличение темпов роста, ведь прогнозируемые сегодня аналитиками плюс 1,5-2% в год фактически означают отставание по отношению к развитым странам. Позавтракать в обстановке экономической дискуссии можно только по индивидуальным приглашениям.

В залах экспофорума пройдет серия "направленных" сессий: по жилищному строительству (в ней участвуют ключевые строительные компании), энергетике (с основным докладом выступит глава "Роснефти"), бюджетной политике (с участием нового вице-премьера, ответственного за социальную политику,).

Темы сессий перекликаются с темами, обозначенными в новом майском указе Путина: участники поговорят о технологиях будущего, городах будущего, транспорте будущего, здоровье и образовании россиян в будущем.

На фоне роста цен на нефть особый интерес будут представлять дискуссии с участием министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, генерального секретаря ОПЕКвместе с министром экономики РФ

Инвестклимат в регионах

Одним из ключевых событий для субъектов РФ в пятницу станет ежегодная презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России Агентства стратегических инициатив (АСИ).

С 2014 года традиционной площадкой представления результатов является Петербургский международный экономический форум. В 2017 году в рейтинге на общих условиях приняли участие все регионы России. Лидерами тогда стали Татарстан, Чувашия и Москва.

Результаты рейтинга этого года, по словам генерального директора АСИ, станут для всех неожиданными, высокие позиции в рейтинге занял ряд регионов, которые до этого не показывали хороших результатов.

Человеческий капитал в экономике

Одной из ключевых сессий социальной повестки станет дискуссия об увеличении продолжительности жизни россиян к 2030 году. Этот пункт содержится в новом майском указе Владимира Путина. В дискуссии примут участие министр труда и соцзащитыи министр здравоохранения Вероника Скворцова. Участники сессии поразмышляют о том, какие приоритеты должно выбрать правительство, как разработать действенную программу с целевыми показателями и установить персональную ответственность за результат.

Кроме того, во второй день форума состоится панельная сессия о защите авторских прав в эпоху интернета. Участники дискуссии проанализируют мировой опыт в этой сфере, озвучат динамику роста российского сегмента интеллектуальной собственности и попытаются выработать действенный механизм борьбы с незаконным распространением контента в сети.

Также в рамках социальной повестки форума пройдут дискуссии, посвященные развитию человеческого капитала в цифровую эпоху, развитию паллиативной помощи и роли благотворительности в глобальной экономике.