Нобелевскую премию по литературе могут не вручить и в 2019 году
21:20 25.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен не может подтвердить, что лауреаты Нобелевской премии за 2018 и 2019 годы в области литературы будут названы в следующем году. Об этом он заявил в пятницу в интервью Шведскому радио.
"Шведская академия сообщила, что она надеется на вручение награды в 2019 году. Нобелевский фонд отметил, что премия будет присуждена, когда Шведская академия вернет себе доверие. Это означает, что 2019 год - это не окончательный срок", - сказал он.
Хайкенстен подчеркивает, что Шведская академия - не единственное учреждение, которое может определять имя нового лауреата. По его словам, фонд получил предложения об "альтернативных институтах", которые могут взять на себя эту миссию.
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