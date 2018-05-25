Нобелевскую премию по литературе могут не вручить и в 2019 году

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполнительный директор Нобелевского фондане может подтвердить, что лауреаты Нобелевской премии за 2018 и 2019 годы в области литературы будут названы в следующем году. Об этом он заявил в пятницу в интервью Шведскому радио."Шведская академия сообщила, что она надеется на вручение награды в 2019 году. Нобелевский фонд отметил, что премия будет присуждена, когда Шведская академия вернет себе доверие. Это означает, что 2019 год - это не окончательный срок", - сказал он.Хайкенстен подчеркивает, что Шведская академия - не единственное учреждение, которое может определять имя нового лауреата. По его словам, фонд получил предложения об "альтернативных институтах", которые могут взять на себя эту миссию.