Атмосфера сегодня давит на москвичей с рекордной силой
13:45 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Очередной скачок высокого атмосферного давления побил рекорд в Москве в субботу, 26 мая. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
"В субботу, 26 мая, в Москве давление поднялось до 762,2 мм рт. ст. Это произошло из-за антициклона, который к воскресенью уже переместится на юго-восток страны. Перепад будет кратковременным", - отметила она.
В воскресенье давление немного снизится и составит примерно 758 мм рт. ст. Тем не менее, о резких изменениях атмосферного давления говорить не приходится, поэтому вряд ли оно сильно скажется на самочувствии людей, добавила Макарова.
Прежний рекорд был установлен 26 мая 1992 года, когда давление поднялось до 759 мм рт. ст.
Новости
- 14:00 26.05.2018
- Посольство РФ в Лондоне посоветовало Британии брать пример с Франции
- 13:30 26.05.2018
- В ЮВО планируются масштабные учения с участием Черноморского флота
- 13:00 26.05.2018
- Мутко сказал, что будет присматривать за футболом "боковым взглядом"
- 12:35 26.05.2018
- Посол Швеции в РФ не видит изменений по вопросу вступления его страны в НАТО
- 12:00 26.05.2018
- Банк России может вернуться к вопросу об использовании криптовалют в будущем
- 11:20 26.05.2018
- Поврежденную в Третьяковке вандалом картину, спасают сотрудники и реставраторы
- 10:50 26.05.2018
- СМИ назвали, что для НАТО является "худшим кошмаром"
- 10:30 26.05.2018
- Мотоцикл проекта "Кортеж" может пойти в серию не раньше 2019 года
- 10:05 26.05.2018
- Правительство РФ хочет увеличить расходы Пенсионного фонда
- 09:45 26.05.2018
- Путин: В конце концов можно достичь мирного договора с Японией...
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать