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Атмосфера сегодня давит на москвичей с рекордной силой

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13:45 26.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очередной скачок высокого атмосферного давления побил рекорд в Москве в субботу, 26 мая. Об этом сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

"В субботу, 26 мая, в Москве давление поднялось до 762,2 мм рт. ст. Это произошло из-за антициклона, который к воскресенью уже переместится на юго-восток страны. Перепад будет кратковременным", - отметила она.

В воскресенье давление немного снизится и составит примерно 758 мм рт. ст. Тем не менее, о резких изменениях атмосферного давления говорить не приходится, поэтому вряд ли оно сильно скажется на самочувствии людей, добавила Макарова.

Прежний рекорд был установлен 26 мая 1992 года, когда давление поднялось до 759 мм рт. ст.

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