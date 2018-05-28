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Польша готова заплатить 2 млрд долларов за размещение военной дивизии США на своей территории

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08:25 28.05.2018 Источник: NEWSru.com

Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США. Об этом сообщает издание Onet со ссылкой на документ Министерства обороны Польши, опубликованный в Сети. Подробнее:

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