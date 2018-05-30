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Новости

Российских госслужащих предложили дважды в год тестировать на наркотики

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13:05 30.05.2018 Источник: REGNUM

Тест на употребление наркотиков предлагают проводить для чиновников авторы федерального проекта «Трезвая Россия». Инициативу направят в администрацию президента и правительство, а также в регионы, передает 30 мая телеканал RT.

По словам руководителя проекта Султана Хамзаева, тестировать раз в полгода необходимо всех госслужащих, и в первую очередь — депутатов, сенаторов и министров, руководителей регионов, силовиков, а также тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Тестирование стоит предусмотреть и при приеме на государственную службу.

«Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — сказал Хамзаев.

Для исследования можно брать волосы испытуемых. Внедрение новой практики займет до пяти лет, предполагает он. ИА REGNUM

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