Российских госслужащих предложили дважды в год тестировать на наркотики
13:05 30.05.2018 Источник: REGNUM
Тест на употребление наркотиков предлагают проводить для чиновников авторы федерального проекта «Трезвая Россия». Инициативу направят в администрацию президента и правительство, а также в регионы, передает 30 мая телеканал RT.
По словам руководителя проекта Султана Хамзаева, тестировать раз в полгода необходимо всех госслужащих, и в первую очередь — депутатов, сенаторов и министров, руководителей регионов, силовиков, а также тех, кто имеет доступ к государственной тайне. Тестирование стоит предусмотреть и при приеме на государственную службу.
«Чиновники, говоря о том, что ведут антинаркотическую борьбу, дабы подтвердить свою искренность, должны начать с себя», — сказал Хамзаев.
Для исследования можно брать волосы испытуемых. Внедрение новой практики займет до пяти лет, предполагает он. ИА REGNUM
Новости
- 14:12 30.05.2018
- Порошенко сообщил о начале принудительного взыскания по судебным спорам с "Газпромом"
- 14:00 30.05.2018
- Банные веники из можжевельника оскорбили религиозные чувства жительницы Алтая
- 13:32 30.05.2018
- Медведев потребовал от регионов как можно быстрее погасить долги за ЖКХ
- 13:20 30.05.2018
- Кремль назвал верхом цинизма обвинения Киева о причастности РФ к убийству Бабченко
- 13:00 30.05.2018
- Совет Федерации пригласит на заседание Марка Цукерберга
- 12:32 30.05.2018
- За помощь нелегальным мигрантам в Венгрии хотят ввести уголовное наказание
- 12:20 30.05.2018
- Испанская полиция отпустила Браудера - СМИ
- 12:05 30.05.2018
- Карлин заявил, что его отставку с поста главы Алтайского края могут принять до конца дня
- 12:00 30.05.2018
- Алюминиевая ассоциация представила новые возможности для обновления инфраструктуры Санкт-Петербурга
- 11:32 30.05.2018
- Браудер задержан в Испании по российскому запросу в Интерпол
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать