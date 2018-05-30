Циклон обесточил три района Рязанской области
18:30 30.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Населенные пункты Касимовского, Кораблинского и Клепиковского районов Рязанской области остались без энергоснабжения в результате сильного ветра. Об этом в среду сообщили в пресс-службе "Рязаньэнерго".
"Сегодня, 30 мая, в результате воздействия Скандинавского циклона в ряде областей центральной части России, в том числе в Рязанской области, прошли сильные грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром до 22 м/с. Непогода стала причиной нарушения электроснабжения в населенных пунктах Касимовского, Кораблинского и Клепиковского районов Рязанской области", - уточнили в пресс-службе.
Точное число населенных пунктов и жителей, оставшихся без света, в компании не уточнили. Сейчас в аварийно- восстановительных работах задействованы 14 бригад "Рязаньэнерго" .
Отключения продолжаются во Владимирской области. По состоянию на 17:00 мск остаются отключенными 183 населенных пункта, находящихся в двенадцати муниципальных образованиях: округе Муром, Александровском, Гороховецком, Киржачском, Собинском, Судогодском, Суздальском, Камешковском, Кольчугинском, Ковровском, Муромском, Петушинском, Юрьев-Польском, Вязниковском районах.
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