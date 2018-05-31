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ИГ взяло на себя ответственность за атаку в бельгийском Льеже

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07:20 31.05.2018 Источник: Эхо Москвы

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку в бельгийском городе Льеж. Об этом сообщает ресурс SITE, который отслеживает информацию о деятельности террористов. Во вторник в Льеже вооружённый мужчина убил трёх человек, двое из которых были сотрудниками полиции. Четверо пострадали. Нападавшего застрелили полицейские. Эхо Москвы

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