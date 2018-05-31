В Волгограде расширяют рынок социальных услуг НКО

10:35 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

В 1,6 раза выросло в Волгоградской области количество поставщиков социальных услуг среди НКО. За предоставление социальных услуг социально-ориентированным (СО) НКО из регионального бюджета направлено почти 88 млн руб. «В 2018 году эта сумма увеличится до 212 млн руб.», – сообщили «НГ» в администрации области.

Сегодня расширяется география работы таких некоммерческих организаций: они уже представлены в Волгограде, Волжском, Камышине, Новоаннинском, Клетском, Дубовском муниципальных районах. Ожидается, что в 2019 году к этому списку присоединятся города Фролово и Михайловка. Волгоградские НКО участвуют в реализации программ по поддержке материнства и детства, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано почти 3 тыс. социально-ориентированных НКО. В 2017 году 84 НКО по итогам конкурсов на президентские гранты получили 125 млн руб., а Волгоградский регион по уровню развития и поддержки СО НКО вошел в тройку лучших субъектов РФ.

Андрей Серенко