В Волгограде расширяют рынок социальных услуг НКО
10:35 31.05.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online
В 1,6 раза выросло в Волгоградской области количество поставщиков социальных услуг среди НКО. За предоставление социальных услуг социально-ориентированным (СО) НКО из регионального бюджета направлено почти 88 млн руб. «В 2018 году эта сумма увеличится до 212 млн руб.», – сообщили «НГ» в администрации области.
Сегодня расширяется география работы таких некоммерческих организаций: они уже представлены в Волгограде, Волжском, Камышине, Новоаннинском, Клетском, Дубовском муниципальных районах. Ожидается, что в 2019 году к этому списку присоединятся города Фролово и Михайловка. Волгоградские НКО участвуют в реализации программ по поддержке материнства и детства, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано почти 3 тыс. социально-ориентированных НКО. В 2017 году 84 НКО по итогам конкурсов на президентские гранты получили 125 млн руб., а Волгоградский регион по уровню развития и поддержки СО НКО вошел в тройку лучших субъектов РФ.
Андрей Серенко
Новости
- 10:32 31.05.2018
- Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США
- 10:20 31.05.2018
- Противостояния РФ и США в Сирии удалось избежать благодаря "мудрой позиции российского руководства" - Асад
- 10:05 31.05.2018
- В Кабардино-Балкарии произошло крупное ДТП
- 10:00 31.05.2018
- Законопроект об акционировании "Почты России" поддержало правительство
- 09:32 31.05.2018
- Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян
- 09:20 31.05.2018
- Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
- 09:05 31.05.2018
- Канада ответит в случае введения Вашингтоном торговых пошлин
- 09:00 31.05.2018
- Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила
- 08:32 31.05.2018
- Тихоокеанское командование США изменило название
- 08:20 31.05.2018
- Нефтяные компании пообещали сдерживать розничные цены на бензин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать