0
0
21
Новости

В Волгограде расширяют рынок социальных услуг НКО

Добавить в избранное

10:35 31.05.2018 Регион: Волгоград, Россия Источник: НГ-Online

В 1,6 раза выросло в Волгоградской области количество поставщиков социальных услуг среди НКО. За предоставление социальных услуг социально-ориентированным (СО) НКО из регионального бюджета направлено почти 88 млн руб. «В 2018 году эта сумма увеличится до 212 млн руб.», – сообщили «НГ» в администрации области.

Сегодня расширяется география работы таких некоммерческих организаций: они уже представлены в Волгограде, Волжском, Камышине, Новоаннинском, Клетском, Дубовском муниципальных районах. Ожидается, что в 2019 году к этому списку присоединятся города Фролово и Михайловка. Волгоградские НКО участвуют в реализации программ по поддержке материнства и детства, пропаганде семейных ценностей и здорового образа жизни, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано почти 3 тыс. социально-ориентированных НКО. В 2017 году 84 НКО по итогам конкурсов на президентские гранты получили 125 млн руб., а Волгоградский регион по уровню развития и поддержки СО НКО вошел в тройку лучших субъектов РФ.

Андрей Серенко

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 31.05.2018
Предприниматели предложили взыскивать ущерб с исполнителей санкций США
0
29
10:20 31.05.2018
Противостояния РФ и США в Сирии удалось избежать благодаря "мудрой позиции российского руководства" - Асад
0
56
10:05 31.05.2018
В Кабардино-Балкарии произошло крупное ДТП
0
74
10:00 31.05.2018
Законопроект об акционировании "Почты России" поддержало правительство
0
81
09:32 31.05.2018
Трамп обсудил тюремную реформу с Ким Кардашьян
0
129
09:20 31.05.2018
Назарбаев сможет пожизненно возглавлять Совет безопасности Казахстана
0
146
09:05 31.05.2018
Канада ответит в случае введения Вашингтоном торговых пошлин
0
175
09:00 31.05.2018
Куйвашев предложил отменить прямые выборы мэра Нижнего Тагила
0
147
08:32 31.05.2018
Тихоокеанское командование США изменило название
0
183
08:20 31.05.2018
Нефтяные компании пообещали сдерживать розничные цены на бензин
0
220

Возврат к списку