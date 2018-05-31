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Новости

На Украине назвали имя организатора "покушения" на Бабченко

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17:40 31.05.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

На Украине в пятницу стало известно имя подозреваемого в организации "покушения" на российского журналиста Аркадия Бабченко. Им оказался некто Герман Б.Л. Ранее Служба безопасности Украины категорически отказывалась назвать фамилию, объясняя это интересами следствия.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б. В КЛ. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - сказано в сообщении на сайте суда.

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