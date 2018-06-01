Работников "Саратовских авиалиний" в пяти регионах уволят из-за закрытия компании

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работники "Саратовских авиалиний" в пяти регионах России потеряют работу в связи с закрытием авиакомпании. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства занятости, труда и миграции Саратовской области."В центр занятости г. Саратова поступила информация о высвобождении работников АО "Саратовские авиалинии": …932 человека, из них, в г. Саратове - 712 человек, 158 человек - в районах Саратовской области, в других регионах - 62 человека", - рассказала собеседница агентства.Она добавила, что речь идет Тамбовской, Московской, Калужской и Ленинградской областях.