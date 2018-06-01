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Новости

В Уганде установили налог на пользование соцсетями

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15:12 01.06.2018 Источник: РБК

В Уганде приняли закон о налоге на пользование социальными сетями. Об этом сообщил спикер угандийского парламента, передает Reuters.

По его словам, соответствующий закон был принят в среду, 30 мая, и вступит в силу в следующем финансовом году, а именно в июле. Теперь за использование таких социальных сетей, как Facebook, Twitter, и мессенджер WhatsApp пользователь должен будет платить 200 шиллингов ($0,05) в день. В Министерстве финансов рассказали, что плату будут взимать через мобильных операторов. Пользование соцсетями будет регистрироваться через сим-карты.

Би-би-си передает, что решение ввести налог на пользование соцсетями принял президент Уганды Йовери Мусевени, потому что, по его мнению, через них распространяются слухи.  РБК

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